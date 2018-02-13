В Олександрії з другої спроби так і не змогли продати СТО

В Олександрії сьогодні, 13 лютого, з другої спроби не змогли продати нежитлові приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею в 4441 кв.м, що знаходяться за адресою вул. Героїв Сталінграда, 5. Відповідний тендер відбувся на майданчику електронних торгів – СЕТАМ.

Зазначимо, що перші торги були заплановані на 13 грудня 2017 року зі стартової ціни за приміщення в розмірів 6 мільйонів гривень, проте пропозиції трьох учасників були відхилені, а торги визнані такими, що не відбулися.

Наступна ж спроба продажу мала відбутися сьогодні, але торги не відбулися через відсутність охочих придбати приміщення.

Не можна не звернути увагу на те, що приміщення продається добровільно та не є предметом іпотеки.