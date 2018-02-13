В Олександрії на пожежі виявили тіло жінки

Вчора, 12 лютого, в Олександрії під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблої жінки.

Повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Так, за повідомленням УДСНС в Кіровоградській області о 19:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Луговій с. Марто-Іванівка м. Олександрія.

На місці події було встановлено, що горить 2 м2 постільних речей в одній із кімнат житлового будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1942 р.н.

Пожежу було ліквідовано о 20:25. Причини смерті громадянки та пожежі встановлюють фахівці.