Вчора, 23 березня 2017 року в Олександрії було зірвано засідання територіальної виборчої комісії. Його було заплановано з метою перевірки підписних листів щодо відкликання двох депутатів від партії УКРОП, за народною ініціативою.

Розпочати засідання комісії так і не виявилося можливим, адже окрім голови комісії Олександра Іваня та її членів до приміщення почали заходити сторонні особи, обличчя яких можна часто помітити на промерських заходах та мітингах. Крім цього на засідання прийшли й посадові особи місцевого самоврядування та один із депутатів, стосовно якого відбувалося засідання. На коментар голови комісії щодо того, хто має право перебувати в приміщенні, де відбувається засідання ТВК, розпочалася тривала і активна дискусія, після якої голова комісії змушений був викликати поліцейський підрозділ. Ще до приїзду працівників поліції міський голова Степан Цапюк швидко покинув залу засідання, ймовірно розуміючи, що такі дії з боку посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема його самого, заступників, його радника та секретаря міськради за ч. 4 ст. 157 Кримінального кодексу України трактується як втручання в діяльність ТВК (втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, – карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років).

Незважаючи на будь-які зауваження голови комісії, присутні посадові особи та деякі представники громадських формувань (до речі, члени яких, того ж дня вранці від міського голови отримали нагороди) почали кричати та всіма доступними способами психологічно тиснути на голову та членів комісії. Основним «меседжем» було те, що вказані депутати є також учасниками АТО, тому відкликати їх не можна – навіть з огляду на те, що саме відкликання було ініційоване громадою Олександрії, в тому числі й виборцями, які за них голосували. Міський голова Олександрії разом з командою «крикунів» змушували присутніх розійтися, звинувачуючи їх у зраді інтересів міста, а також викрикуючи підозри в тому, що до самого засідання «доклала руку» Москва. Абсурдність висловів деяких посадових осіб Олександрійської міської ради доповнювали відкриті образи голови та членів комісії, а деякі учасники навіть погрожували їм «радикальними діями».

Зрештою, після майже 2-годинного безладу та психологічного тиску на комісію, її членам було «запропоновано» покинути залу, відразу після чого представники комісії від «Опозиційного блоку» вирішили піти. Оскільки ж засідання повністю проігнорували члени комісії від «Батьківщини» – кількість учасників виявилася недостатньою для продовження засідання, тому голова комісії був змушений закрити його, так і не розпочавши роботу.