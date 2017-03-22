Під час весняного призову до військкоматів Кіровоградської області на строкову службу планують призвати 675 осіб. Про це повідомляє сайт УНН-Центр з посиланням на начальника відділу комплектування та призову Кіровоградського обласного військового комісаріату Олександра Робула.

Як зазначив військовослужбовець, відповідно до наказу Президента України, призов триватиме з квітня до травня.

Призиватимуть чоловіків від 20 до 27 років.