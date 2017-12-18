Випускниця Олександрійського училища культури перевтілилася в доярку у відомому телесеріалі (ВІДЕО)

Телесеріал за назвою “Вещдок”, який нині транслюється на телеканалі “Інтер” вже завоював прихильність глядача. Заплутані кримінальні справи періоду радянських часів, цікавий сюжет кожної серії та непердбачувана “розв’язка” перетворили документальний серіал практично на художній фільм.

В серії “Самурай із Ростова” роль доярки Варвари Мальованої зіграла випускниця Олександрійського училища культури, а нині коледжу культури і мистецтв, Леся Котенко. Про цю талановиту дівчину, співачку, котра взяла участь у відбірковому турі пісенного конкурсу “Євробачення-2017”, Голос Громади розповідав минулого року. Проте з’явилася добра нагода нагадати про нашу землячку ще раз.

Леся вирішила себе спробувати не лише в ролі співачки, а й актриси. Не дивлячись на те, що роль у Лесі епізодична, дівчині з міста довелося чимало попрацювати над тим, аби перевтілитися в селянку: “Коли я готувалася до виконання ролі Варвари Мальованої, дуже хвилювалася, вчила текст, перевтілювалася. Довелося згадати дитинство та звичайні сільські сім’ї – що їх хвилювало, чим взагалі жили. Деякі мої друзі відмовляли мене від цього, адже я себе знайшла вже як співачка – знайшла свій неповторний стиль. Багато хто говорив, що зігравши роль досить простого героя, це може негативно вплинути на мою співочу кар’єру. Адже мої слухачі і шанувальники вже звикли бачити мене в яскравих образах, а тут – звичайна доярка з села”, – розповідає Леся.

Дівчина зізналась, що їй подобається приміряти на себе різні образи, і саме тому вона вирішила взяти участь у кінопроекті та зіграти цю роль. Наразі Леся займається як і співочою кар’єрою, так і має намір надалі розвивати себе як акторка.

“На сьогодні я працює над поставою голосу в джазовій манері виконання. У цьому мені допомагає талановитий педагог Ірина Бровкіна. Адже володіючи різними манерами виконання (а у Лесі постава голосу класична та народна), виконавець створює власну неповторну манеру. Попри свою любов до співу, буду намагатися розвиватися як актриса”,- зазначила дівчина.

Тож бажаємо Лесі творчих успіхів та досягення усього задуманого.