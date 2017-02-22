Учора, 21 лютого, під час засідання постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики посадовці вкотре обговорили питання останніх подорожей до теплих країн для підписання меморандумів про співпрацю.

Як раніше повідомляв Голос Громади, на одному із попередніх засідань комісій депутати звернули увагу на те, що не дивлячись на поїздки як до Іспанії, так і до Ізраїлю, результатів ще й досі немає. Адже делегати не привезли жодної технології чи хоча б домовленості про те, що її можна буде впровадити в майбутньому.

На вчорашньому ж засіданні звернули увагу на те, хто, і за які кошти брав участь в поїздці делегації. Саме з таким питанням до начальника управління стратегічного планування Л. Марковської звернувся один із членів комісії Віталій Заріцький.

За словами Віталія Заріцького, йому не зрозуміло, чому до Іспанії та Ізраїлю не поїхали фахівці з відповідних галузей та зі знанням іноземних мов, які були б відповідно відібрані. А до делегацій були включені міський голова, його секретар, заступник та інші працівники міської ради.

Як повідомив голова комісії Сергій Гриценко, для поїздки запрошували різних підприємців, але мало хто зміг дозволити собі таку розкіш, адже вона дуже затратна фінансово.

В свою чергу секретар міської ради Олена Богоявленська та Володимир Дожджаник поспішили зазначити, що їздили вони за власний кошт, таким чином неабияк похизувавшись власними статками. Яким чином при цьому посадовці з такими скромними статками, які вони вказали у власних деклараціях про доходи, знайшли в своїх резервах досить вагомі суми для дороговартісних “круїзів”, то вже питання інше.

Ймовірно, саме через це жоден з “делегатів” не наважився відповісти на ще одне актуальне питання: скільки ж приблизно коштує одна така недешева поїздка? Адже як потім з’ясувалося, що за свій кошт їздили не всі.

Цим питанням і пообіцяв зайнятися Сергій Гриценко, який дав завдання обрахувати вартість закордонних “вояжів”.

Таким чином, вже вкотре посадовці не можуть надати колегам конкретної інформації ні щодо витрат, ні щодо результатів вищевказаних поїздок, а лише говорять про “далеку перспективу” та популяризацію нашого міста за кордоном. Наразі зрозуміло лише одне – поки що ці поїздки “популяризують” лише самих “вояжерів”.

З повагою до олександрійської громади!