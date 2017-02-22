У вівторок, 21 лютого, в Олександрійській районній державній адміністрації для представників місцевого самоврядування району та державних службовців адміністрації проводився навчальний семінар з питань виконання антикорупційного законодавства. Про це повідомляє прес-служба РДА.

Під час заходу, який організували і провели начальник відділу управління персоналом та правового забезпечення Тамара Музика і головний спеціаліст відділу Анатолій Єрух, розглядались питання, що пов’язані із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів та заповненням електронних декларацій.

У вступному слові Т. Музика наголосила на актуальності даного семінару, адже починаючи з 1 січня 2017 року суттєво розширилося коло суб’єктів е-декларування. Так, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, під другу хвилю е-декларування потраплять всі без винятку особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняні до них посадові особи та юридичні особи публічного права.

Протягом семінару присутнім нагадали основні положення у законодавстві про запобігання корупції у сфері конфлікту інтересів, ознайомили з порядком отримання ключа електронного цифрового підпису, структурою і функціональними можливостями офіційного веб-сайту Національного агентства з питань запобігання корупції і на реальному прикладі продемонстрували процес заповнення електронної декларації, попутно надаючи консультації та відповіді на найбільш актуальні питання.