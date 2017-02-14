Сьогодні, 14 лютого 2017 року під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та раціонального використання природніх ресурсів обговорили питання меморандумів, для підписання яких делегати з міськради вже кілька разів подорожували до “теплих країв”.

Так, за інформацією начальника управління стратегічного планування Л.Марковської, наразі Олександрійська міська рада підписала вже 4 меморандуми про співпрацю, два з яких було підписано в Іспанії (м. Сан-Кугат та м. Барселона) та один в Ізраїлі (м. Раман-Гат).

За інформацією посадовиці, схвалені меморандуми спрямовані на розвиток взаємодії та співпраці, об’єднання зусиль для розвитку та обмін досвідом.

Природно, що під час виступу Марковської у членів комісії виникло кілька питань. Зокрема, зацікавили посадовців результати досить дороговартісних поїздок делегацій.

“Ми зараз вибираємо всі позитиви, щоб взяти собі…” – приблизно так охарактеризувала відрядження жінка.

За її словами, всі три угоди, що були підписані поза межами України, спрямовані на надання рекомендацій та організації семінарів, спрямованих на обмін досвіду. Якого конкретно досвіду і якими будуть теми семінарів жінка не зазначила. Не змогла посадовиця також і відповісти на запитання, за які кошти делегація їздила у відрядження та за чиї кошти доведеться приймати делегації у відповідь.

Крім цього, цікавими стали і ключові теми, які, ймовірно, збираються переймати в міськраді. Перш за все, доповідачка розповіла про систему, що використовується в закладах освіти в Ізраїлі:

“Ми побачили, що є така платформа, яка дуже потрібна нашим батькам. Вчора плаче жінка, пішла в школу: не може добитися, класний керівник не так відповідає, а якби так як у них – то в смартфоні достатньо просто натиснути на кнопку і можна побачити все, що вона робила (дитина): що відповідала, можливо чимось займалася – все видно, батько й мама бачать все”, – спробувала своїми словами узагальнити мету поїздки пані Марковська.

Але розповідь посадовиці не особливо вразила присутніх. Як зазначив голова комісії Михайло Сулятицький, не дивлячись на поїздки як до Іспанії, так і до Ізраїлю, результатів так і не видно. Делегати не привезли жодної технології чи хоча б домовленості про те, що її можна буде впровадити в майбутньому.

“У нас є 4 меморандуми, ми витрачаємо на них кошти міста, у нас немає надлишку, бо треба вирішити питання в місті, на які немає коштів: питання дитячих майданчиків, дитячих садочків, а ми за бюджетні кошти їздимо. Давайте ще 20 меморандумів підпишемо і з’їздимо в 20 місць, але якби ми підписали меморандум і рухалися в одному напрямку, в нас вже були б якісь конкретні дії і були якісь результати, – зазначив Михайло Сулятицький. – Складається враження, що їздить приблизно одна й та сама група людей по меморандумам для того, щоб “попутішествовать”.

Цікавим залишається факт того, що конкретної інформації щодо результатів “подорожей” знайти неможливо, а інновації, які розглядають в “заморських країнах” навряд чи можливо впровадити в місті, де майже всю зиму не можуть розчистити дороги і ті діти, наче б то заради яких їздили до Ізраїлю, змушені йти ними до школи, де ще не завжди й дуже тепло. Виникає питання, чи потрібно батькам знати, чи відповідала дитина в школі, якщо сам шлях до цієї школи не снився жодному ізраїльському учню?

На це, та низку інших питань про раціональне використання часу та коштів працівниками міської ради навряд чи доведеться дізнатися відповіді найближчим часом.