На Кіровоградщині у наступному році швидка приїздитиме на виклик менш ніж за 10 хвилин

В Україні у 2019 році за кошти державного та місцевих бюджетів будуть створені та модернізовані об’єднані диспетчерські служби.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров’я.

Нові об’єднані диспетчерські служби створять у Кіровоградській, Житомирській, Луганській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, та Чернівецькій областях, а в інших регіонах – оновлені та модернізовані.

Таким чином, зменшиться час обробки виклику до 1 хвилини у 90% випадків, час прибуття карети швидкої здійснюватиметься до 10 хвилин у містах та до 20 хвилин у сільській місцевості.

Також дані служби дадуть змогу зібрати актуальну й правдиву статистику, яку можна аналізувати для поліпшення надання екстреної допомоги.