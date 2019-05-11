Завтра в Олександрії відкриють новий дитячий майданчик-корабель

Діти – це наше найдорожче, найцінніше. Адже за ними світле майбутнє нашої держави. Для їх гармонійного та повноцінного розвитку потрібно створювати необхідні умови.

Тож, для розваг, фізичного розвитку та проведення вільного часу на відкритому повітрі олександрійської малечі встановили дитячий майданчик на пл. Покровській (раніше Кірова), повідомляє Голос Громади.

Новозведений ігровий комплекс «Корабель» збудований у вигляді щогла корабля, виконаний у яскравих кольорах, з наявними гірками, містком з перешкодами, будиночками, різноманітними переходами різної конфігурації, всілякими підйомами й спусками, та достатнім простором для активних й рухливих ігор для дітей.

Ще один такий майданчик в місті – це радість, веселощі, дзвінкий сміх та справжнє свято для дітей.

Майданчик працюватиме вже завтра, 12 травня. Його відкриття присвятять до Дня матері.