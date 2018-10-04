Знайшли небезпечні дитячі іграшки на прилавках Кіровоградщини

Після низки перевірок протягом трьох кварталів 2018 року спеціалісти Держпродспоживслужби області знайли 29 видів дитячих іграшок, які не відповідають встановленим вимогам або взагалі не мали відповідних знаків маркування. До того, було прийнято рішення про заборону продавати на території України дитячу іграшку “дельфін” китайського виробництва. Постійний контакт з такою іграшкою може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям дитини.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Фігурка підводна «Дельфін», виробник Інтекс (INTEX) Девелопт Компані лімітед; 8/Ф, ДахСінг Файнненшл Центр; 10В, Глоуцетер Роуд, Гонконг, Китай. Спеціалісти встановили, що фігурка не відповідає вимогам, оскільки для її виготовлення використовуються небезпечні матеріали.