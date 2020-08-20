Кого нагородить міська влада до Дня незалежності України?

Почесну Грамоту Олександрійської міської ради та одноразову грошову винагороду отримають четверо олександрійців, повідомляє «Голос Громади».

Так вирішив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на черговому засіданні 20 серпня. Лауреатами нагороди міської влади – «за вагомий внесок у розвиток та розбудову місцевого самоврядування, активну життєву позицію, високий професіоналізм, кваліфікованість, професійне виконання службових обов`язків та з нагоди Дня незалежності України» (так йдеться у преамбулі нагородного рішення виконкому) стали:

Людмила Сосна, заступник міського голови;

-Володимир Чеботарьов, керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

-Наталія Карташевська, завідувачка неврологічного відділення, лікар-невропатолог Центральної міської лікарні;

-Ірина Кушка, старша медична сестра ортопедо-травматологічного відділення стаціонару Центральної міської лікарні.