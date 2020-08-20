Олександрійський міський ЦНАП працюватиме по-новому

В Центрі надання адміністративних послуг м.Олександрії змінився графік роботи, повідомляє «Голос Громади».

Таке рішення ухвалив виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні 20 серпня. Новий графік роботи набирає чинності з 1 жовтня 2020 року:

Понеділок, вівторок, середа – з 8:00 до 17:00 години,

четвер – з 8:00 до 20:00 години,

п’ятниця – з 8:00 до 15:30 без перерви на обід.

Вихідні – субота, неділя, офіційно визначені святкові та неробочі дні.

Як зазначається у рішенні, графік змінено «з метою забезпечення доступності та створення більш сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб`єктами звернень».