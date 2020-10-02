Нові випадки: в Олександрії зростає кількість хворих на COVID-19

За минулу добу в лабораторному центрі провели 276 осіб ПЛР-дослідженнь та виявили 14 нових випадків захворювання у Кіровоградській області, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Коронавірус зафіксували в одного мешканця Олександрії; шість в обласному центрі; один у м. Світловодськ; один у м. Благовіщенське; один у смт Вільшанка; один у с. Богданівка, Знам’янського району; один у с. Аджамка, Кропивницького району;один у смт. Олександрівка; один у м. Мала Виска.

Всього на Кіровоградщині зареєстровано 1141 випадків захворювання, серед них – 60 летальні.