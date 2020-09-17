Олександрійському ЦНАПу і міській владі тісно в одному приміщенні?

Центр надання адміністративних послуг м.Олександрії потребує додаткових службових приміщень для прийому громадян; керівництво міської влади поставилося до цих потреб насторожено, повідомляє «Голос Громади».

Міська рада на двох останніх сесіях ухвалила ряд рішень стосовно затвердження низки оновлених базових документів для ЦНАПу, серед них – «Концепція вдосконалення надання послуг», «Положення про ЦНАП», регламент його роботи.

Також останніми відповідними владними рішеннями перелік послуг, які надає ЦНАП, ще розширено і на даний час цей перелік налічує 274 позиції. На одному з недавніх засідань виконкому міськради начальник ЦНАП Світлана Яременко зауважила, що очолюваний нею заклад у зв`язку з додатковим функціональним навантаженням потребує розширення службових приміщень для зручності прийому відвідувачів – ще на 3 кабінети на першому поверсі будівлі Олександрійської міської ради. На що перший заступник міського голови Людмила Давиденко зауважила: «Схоже, ви хочете поступово взагалі вижити міську раду з її приміщення…» Цей невеселий жарт тим не менш викликав посмішку у присутніх виконкомівців (як відомо, на даний час ЦНАП займає все ліве крило першого поверху міськради, і мова, очевидно, йшла про праве крило, де розташовані кабінети інших виконавчих органів міськради). Потім перший віце-мер так само без емоцій додала, що на її думку, ЦНАП мав би кудись переселитись з міської ради, а не навпаки – тіснити міську владу у її ж приміщенні…

У свою чергу, міський голова Степан Цапюк поділився власними спостереженнями: вранці, на самому початку робочого дня ЦНАПу в ньому збираються чималі черги відвідувачів, чого, за самою ідеєю функціонування закладу, там не повинно бути. Начальник С.Яременко пояснила це певними тимчасовими робочими моментами Центру.