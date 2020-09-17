Олександрійському ЦНАПу і міській владі тісно в одному приміщенні?

0

Центр надання адміністративних послуг м.Олександрії потребує додаткових службових приміщень для прийому громадян; керівництво міської влади поставилося до цих потреб насторожено, повідомляє «Голос Громади».

Міська рада на двох останніх сесіях ухвалила ряд рішень стосовно затвердження низки оновлених базових документів для ЦНАПу, серед них – «Концепція вдосконалення надання послуг», «Положення про ЦНАП», регламент його роботи.

Також  останніми відповідними владними рішеннями перелік послуг, які надає ЦНАП, ще розширено і на даний час цей перелік налічує 274 позиції. На одному з недавніх засідань виконкому міськради начальник ЦНАП Світлана Яременко зауважила, що очолюваний нею заклад у зв`язку з додатковим функціональним навантаженням потребує розширення службових приміщень для зручності прийому відвідувачів – ще на 3 кабінети на першому поверсі будівлі Олександрійської міської ради. На що перший заступник міського голови Людмила Давиденко зауважила: «Схоже, ви хочете поступово взагалі вижити міську раду з її приміщення…» Цей невеселий жарт  тим не менш викликав посмішку у присутніх виконкомівців (як відомо, на даний час ЦНАП займає все ліве крило першого поверху міськради, і мова, очевидно, йшла про праве крило, де  розташовані кабінети інших виконавчих органів міськради).  Потім перший віце-мер так само без емоцій додала, що на її думку, ЦНАП мав би кудись переселитись з міської ради, а не навпаки – тіснити міську владу у її ж приміщенні…

Читайте також:  Вирощуй гречку та отримуй компенсацію: аграріям Кіровоградщини передбачена допомога від держави

У свою чергу, міський голова Степан Цапюк поділився власними спостереженнями: вранці, на самому початку робочого дня ЦНАПу в ньому збираються чималі черги відвідувачів, чого, за самою ідеєю функціонування закладу, там не повинно бути. Начальник С.Яременко пояснила це певними тимчасовими робочими моментами Центру.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ