Сергія Кузьменка зареєстрували у кандидати на посаду мера Олександрії

Вчора, 17 вересня, зареєстрували Сергія Кузьменка у кандидати на міського голову Олександрії, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

Нагадаємо, що президент футбольного клубу «Олександрія» 15 вересня, у перший день реєстрації кандидатів, першим подав документи до Олександрійської міської виборчої комісії на реєстрацію у кандидати на посаду мера Олександрії. Через відсутність голови комісії та печатки документи Сергія Анатолійовича прийняли, але не скріпили печаткою.

Зокрема, комісією було зареєстровано ще 2 кандидати: Цапюка та Трофименка.

Прийматимуться документи на посаду голови до 24 вересня включно.