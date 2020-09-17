Посвідчення водія та реєстрація транспортного засобу виглядатимуть по-новому

Вчора, 16 вересня, Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про затвердження зразків бланків і технічних описів національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Новий зразок документу відповідатиме європейським вимогам, буде у вигляді пластиковіої картки. Він тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу. Відтепер на посвідченні – група крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також будуть вказані дані згоди або незгоди на донорство.

При цьому, інформація про надання згоди або незгоди на посмертне донорство, групу крові (резус-фактор) до посвідчення водія вноситься лише за письмовою згодою особи.

Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – документ, який повністю відповідає міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам «Євро-2» – «Євро-6» або іншому рівню.

Постановою передбачено, що національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано.