Перший олександрієць переплив Босфор!

Сьогодні, 23 серпня відбувся міжнародний заплив через протоку Босфор, у якому взяв участь олександрійський спортсмен, повідомляє «Голос Громади».

Босфор – протока поблизу Стамбула (Туреччина), яка з`єднує Чорне і Мармурове моря. Щороку плавці з усього світу збираються там, аби здійснити черговий крос-континентальний заплив Bosphorus Cross Continental Swim через протоку з Азії в Європу.

Цього року він припав на 23 серпня, у ньому взяли участь 2500 спортсменів з різних країн і континентів, серед яких вперше морську протоку подолав і житель Олександрії Костянтин Жосан.

Цей традиційний міжнародний заплив вважається престижним спортивним заходом. І не випадково: ширина дистанції через протоку у місці запливу становить ні мало, ні багато – 7 кілометрів. Крім того, що ця «марафонська» дистанція сама по собі вражає, уявімо собі ще й інше: пливти треба не у спокійній воді басейну, а у відкритому морі, де тебе постійно накривають з головою хвилі і де весь час доводиться боротися з течією, яка зносить плавця вбік від курсу, або й взагалі протидіє йому. До сказаного слід додати і те, що спортсмен у таких умовах тривалий період спочатку взагалі не бачить, куди пливе (тобто протилежного берега) і ніяк не орієнтується в часі. Отож на «відкритій воді» з морськими хвилями і течією дуже легко можна збитися з курсу, витратити зайвий час і дорогоцінні сили. А на сам заплив відводиться всього 2 години, і якщо спортсмен не вклався у цей норматив, то його з води підбирає суддівський човен; тоді вважається, що він не впорався з дистанцією (оскільки берега не досягнуто) і ніякий результат такому плавцю не зараховується.

Як розповів сам спортсмен, перед початком змагання усіх учасників відвезли морським судном до Туреччини, де старт і відбувся з трапа цього ж корабля. Температура морської води була достатньою, мерзнути загалом не довелося (а це дуже важливо!) і Костянтин з дистанцією впорався успішно та перетнув семикілометровий Босфор за 1 годину і 9 хвилин. Хоча звісно, такі досягнення даються зовсім не просто. Насправді і Костянтину, й іншим спортсменам довелося пливти значно більше, ніж 7 кілометрів, оскільки морська течія досить сильно зносила їх убік від фінішу і заважали морські хвилі. Це зробило заплив дуже виснажливим і фізично, і психологічно. Втім, спортсмен чітко уявляв, на що він «замахнувся» і перед цим вдома самостійно готувався до босфорського запливу, наполегливо тренуючись то в олександрійському плавальному басейні, то на відкритій воді у водоймі місцевого гранітного кар`єру. Як бачимо, результат виправдав ці зусилля: тепер олександрієць увічнив своє ім`я на «дошці слави» в Стамбулі, на якій перелічені всі, хто фінішував на протилежному березі Босфору.

Костянтин – зі спортивної олександрійської родини, про яку вже не раз розповідав «Голос Громади». Нагадаємо, його батько, Олександр Жосан – відомий марафонець, «за плечима» якого безліч класичних марафонів та значно довших супермарафонських і екстремальних дистанцій. А його сини Костянтин і Роман – також зовсім не новачки у бігу на довгі дистанції, тріатлоні та авто- і мотоспорті. Ну а тепер ось Костянтин Жосан ще й відзначився у екстремальному плаванні та перший з олександрійців подолав Босфор. З чим «Голос Громади» і вітає «іменинника».