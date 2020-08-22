В Україні, й Кіровоградщині зокрема, бракує понад 50% епідеміологів, які так необхідні під час пандемії

Про це сьогодні, 22 серпня, під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє «Голос Громади».

«З початком пандемії перед Україною особливо гостро постала проблема нестачі епідеміологів. Країні не вистачає понад 50 відсотків лікарів цього профілю. 5 років тому було ліквідовано медико-профілактичні факультети» – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що вже у вересні цього року почнеться перший етап збільшення оплати праці медичним працівникам.