Стало відомо, якою буде ціна на газ у квітні для мешканців Кіровоградщини

Постанова Кабміну України стосовно фіксації ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр втратила чинність з 1 квітня. Однак більшість компаній залишили цю ціну на квітень.

Тарифи оприлюднені на сайтах компаній-постачальників, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Прямий.

За даними моніторингу, кілька компаній встановили ціни дещо нижчі 6,99 гривні за кубометр – до 6,70 гривень. Серед них і державна компанія “Нафтогаз”, яка з січня продає газ населенню за 6,86 гривні.

Однак, більшість компаній залишили ціну на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Крім того, є такі постачальників, які пропонують блакитне паливо дорожче – до 8,85 гривні за кубометр.