Цими вихідними олександрійцям проведуть екскурсію до Головківки з дегустацією манника за унікальним рецептом

Мешканцям Олександрії пропонують взяти участь у захоплюючій екскурсію до села Головківка під назвою «Головківський манник». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

У програмі передбачено огляд яскравих та визначних місць села, екскурсія по найбільш пам’яткам тощо. Родзинкою заходу буде майстер-клас і дегустація від місцевої майстрині у приготуванні унікального за своїм рецептом манника.

Тур вихідного дня запланований на суботу 30 жовтня. Виїзд о 12:00 годині від будівлі Центру, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 66 (колишня районна бібліотека).

Вартість екскурсії – 150 грн. Наявність масок та документ про вакцинацію в паперовому або електронному вигляді обов’язкові.

Телефон для попереднього запису: (068) 895 24 85, (095) 911 04 56.