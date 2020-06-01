На Олександрійщині священники знайшли місце поховання насильницьки вбитого ієрея

Днями, з благословення архієпископа Олександрійського і Світловодського Боголєпа, були винайдені останки убієнного в 1919 році ієрея Іакова Іллічевського.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської єпархії.

У 1918 році священника призначили настоятелем новозбудованого храму на честь вмч. Феодора Тирона в містечку Нова Прага, але через рік він помер від мученицьких катувань місцевих комуністів.

Тіло ієрея Іакова Іллічевського поховали біля храму, де він служив, однак згодом перепоховали, оскільки храм був знищений і на його місці зводили Будинок культури. Під час будівельних робіт екскаватор вивернув труну з тілом о. Іакова. Один з тодішніх учасників робочої бригади розповідав, що священник лежав у зелених ризах, а в руках у нього був хрест та шкіряне Євангеліє. Представник райкому, який приїхав на місце, забрав хрест і Євангеліє з собою. Будівельники закрили труну і перепоховали священника на відстані декількох метрів від кута приміщення, яке будували.

І ось, через роки, доклавши чималих зусиль, була винайдена могила ієрея задля перепоховання останків по всім церковним канонам.