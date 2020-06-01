Вступили в дію нові правила надання допомоги по частковому безробіттю

У газеті «Голос України» від 28.05. 2020 р. №87 опубліковано Закон №591-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Законом, який набуває чинності сьогодні, 29 травня 2020 року, внесені зміни, які дають можливість скористатися допомогою по частковому безробіттю практично всім підприємцям, які зупинили/скоротили діяльність через карантин.

Зокрема:

допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО та ВЗ;

надано можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю не тільки працівникам, а й фізичним особам – підприємцям;

збільшено термін для звернення за отриманням допомоги по частковому безробіттю з 30 календарних днів з моменту зупинення (скорочення) діяльності до 90 календарних днів.

Пропонуємо роботодавцям скористатися можливістю підтримати свій бізнес у період карантину та зберегти робочі місця для працівників!