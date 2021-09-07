«Задній хід»: наші олігархи поки що можуть спати спокійно

Всупереч багатьом прогнозам і обіцянкам, Верховна Рада України найближчим часом не розглядатиме законопроєкт про деолігархізацію, про це повідомив сьогодні перший канал УР-1 (ua/1channel).

Сьогодні стартує 6-а сесія Верховної Ради, але законопроєкт про олігархів не з’явиться найближчим часом на порядку денному Верховної Ради. Про це під час брифінгу сказав спікер ВР Дмитро Разумков. Причина: нещодавно омбудсмен Людмила Денисова направила лист, у якому йдеться, що закон про олігархів не відповідає Конституції України. «Зараз ми розбираємося. Там є бачення невідповідності до Конституції, але ми Конституцію тлумачити точно не можемо, як посадові особи. З іншого боку, там є питання, пов’язані з Венеційською комісією, будемо дивитись. Законопроєкт знаходиться в комісії. Якщо не помиляюся, 1257 правок до нього подано, комітет ще не розглядав їх. Я думаю, найближчим часом він його розгляне і як тільки буде готовий, в рамках регламенту ми зможемо розглядати його в стінах Верховної Ради на пленарному засіданні», – сказав Д.Разумков.

Нагадаємо: 1 липня ВР ухвалила за основу законопроєкт президента України Володимира Зеленського «Про деолігархізацію», тоді за нього проголосували 275 народних депутатів. Незабаром після того секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що за дорученням президента України, РНБО «завершить розробку моніторингу олігархів до 7 вересня цього року». Вочевидь, цього досі не сталося.