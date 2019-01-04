На Кіровоградщині відкрили перший центр інклюзивної освіти для студентів з особливими потребами

На базі Центральноукраїнського національного технічного університету на Кіровоградщині відкрили перший Центр інклюзивної освіти.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ЦНТУ.

У новоствореному центрі будуть навчатися студенти з особливими освітніми потребами, які зможуть здобути вищу освіту за індивідуальною програмою. Крім того учні центру будуть відвідувати групові лекції та заняття.

В планах центру залучення фахівці навчального закладу та студентів процесу навчання й викладання у Центрі на волонтерських засадах.

Студентів з особливими освітніми потребами будуть навчати роботи у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, сфері програмування, обробки інформації, адміністрування сайтів тощо.

Зазначимо, що можливість навчатися в даному центрі мають можливість як студенти чи абітурієнти Центральноукраїнського університету, так і кожен охочий. Заняття проводитимуться безкоштовно.

Центр інклюзивної освіти створили в межах соціального проекту “Гідна робота та можливості соціалізації для людей з особливими потребами та працювали над втіленням проекту близько року.



