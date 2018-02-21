Аграрії Олександрійщини приступили до весняно-польових робіт

Відповідну інформацію під час щотижневої апаратної наради в Олександрійській РДА озвучив начальник управління агропромислового розвитку Олександр Ткаченко.

За його словами, аграрії району вже приступили до весняно-польових робіт і, зокрема, до процесу підживлення озимої пшениці. Загалом же, 30% посівів знаходиться в доброму стані, 40% – в задовільному і ще 30% посівних площ – у слабкому, проте процес підживлення повинен позитивно вплинути на стан посівів.

Занепокоєння викликають різкі зміни температурних режимів та холодний циклон, який найближчими днями знизить середньодобову температуру повітря на 10 градусів.

Крім цього, важливою новиною для аграрного сектору району, є початок роботи лабораторно-діагностичного центру СТОВ «Ритм», завдяки якому стало можливим проведення лабораторних досліджень посівного матеріалу та ґрунту.