Підприємство з Олександрії здійснить поставку товарів на 500 тисяч гривень Укрзалізниці

Вчора, 20 лютого, відбувся тендер на поставку 87740 м.кв.стрічки швидостемірної СЛ-2 (150 км/год) та 5000 м.кв.стрічки швидостемірної СЛ-2 (220 км/год) для регіональної філії «Львівської залізниці» ПАТ «Українська залізниця».

Відповідна інформація була опублікована на сайті публічних закупівель Prozorro.

В тендері взяли участь ТОВ «ФОРМАТ» з пропозиціє здійснити поставку вищевказаного продукту за 540 859,68 грн та ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» з пропозиціє продажу стрічки за 539 746,80 грн. У підсумку, за рішенням тендерного комітету, переможцем було визнано підприємство з Олександрії.

Стрічка має бути доставлена до Львова до кінця 2018 року.

Зазначимо, що вказана стрічка використовується в приладі швидостемір, який на ній записує швидкість потяга, на яке світло він їхав та його напрямок.