“Агродар ЛТД” запускає роботу млина від компанії “Бюлер”

Інформацію щодо запуску мукомольного комплексу на виробничій площі “Агродар ЛТД” опублікував сайт latifundist.com.

Видання зазначає, що за словами керівника відділу “Обладнання та технології для переробки зерна” компанії “Бюлер” Андрія Шарана, (компанія є постачальником обладнання для млина), новий млин «Агродара» перший в Україні сертифікований відповідно до міжнародних стандарнтів FSSC/ISO 22000.

«Этот проект был начат более года назад и сейчас входит в завершающую стадию. Мельница запущена в работу. Приятно, что запуск зерноочистительного и размольного отделения с выводом на паспортную производительность был осуществлен практически за два дня», — розповідає Андрій Шаран.