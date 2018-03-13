У ході проведення пленарного засідання Кіровоградської обласної ради, депутати ухвалили рішення щодо надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації із державної власності зі сфери управління Міністерства освіти і науки України до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області, із зобов’язанням використовувати їх за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність.

Про це повідомила прес-служба обласної ради сьогодні, 13 березня.

Відповідне рішення наразі стосується п’яти ВНЗ, що працюють в області, серед яких і Державний вищий навчальний заклад “Олександрійський полiтехнічний коледж”.

“Безоплатна передача цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації дасть можливість здійснювати їх утримання в належному стані, забезпечити подальший розвиток, підвищити ефективність управління та використання закріпленого за ними майна. Одночасно депутати доручили обласній держаній адміністрації звернутись до Міносвіти України з пропозицією ініціювати прийняття рішення щодо передачі зазначених вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації із державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”, -зазначається у повідомленні облради.