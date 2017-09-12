«Барометр професій», які актуальні на ринку праці Кіровоградщини

У відділі організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості повідомили перелік професій, які актуальні на ринку праці Кіровоградщини.

Професії, які відсутні на ринку праці регіону

Бондар, гіпсувальник, видувальник скловиробів, виноградар, гончар, емульсувальник, кресляр, паркетник, ретушер, телеграфіст, квіткарка, ткач, цокольник, цукерник

Професії, які присутні на підприємствах регіону, але в незначних кількостях

Закрійник, верстатник деревообробних верстатів, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, шліфувальник, тесляр, штукатур, манікюрник, кравець, муляр, електромонтажник з кабельних мереж, перукар (перукар- модельєр), машиніст крана (кранівник), машиніст насосних установок, водій тролейбуса, слюсар-електромонтажник.

Професії, за якими є можливість працевлаштуватись у регіоні

Шеф-кухар, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, бармен, слюсар-інструментальник, маляр, слюсар з механоскладальних робіт, верстатник широкого профілю, пекар, фрезерувальник, продавець-консультант.

Актуальні професії на ринку праці регіону

Електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрослюсар (слюсар)черговий та з ремонту устаткування, продавець продовольчих і непродовольчих товарів, водій автотранспортних засобів, тракторист, слюсар-ремонтник, токар, електромонтер з експлуатації розподільних мереж, кухар, слюсар-сантехнік, швачка, офіціант.