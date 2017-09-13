Військового з Олександрійщини нагородять орденом «Народний Герой України»

Завтра, 14-го вересня, в Запоріжжі відбудеться нагородження Героїв. Серед тих, кого буде удостоєно орденом «Народний Герой України» є і військовослужбовець з Олександрійщини.

Про це повідомляється на сторінці «Народний Герой України» у Facebook.

Микола Нескороденко, позивний «Дід», служив в лавах 40 батальйону 17 окремої гвардійської танкової бригади оперативного командування «Схід» Збройних Сил України.

2 лютого 2015 року в напрямку станцій Боржиківка – Нижня Вергулівка за підтримки 4 танків та 2 БМП-1 відбувся напад штурмових підрозділів незаконних збройних формувань на село Новогригорівка. Під час бою солдат Нескороденко був навідником ЗУ-23-2 «Зорька». Вогонь зенітки став вирішальним у цьому бою. Прямою наводкою зенітка зірвала динамічний захист танків та зробила їх вразливими для враження ПТУР «Фагот». Завдяки діям «Зорьки» було знищено 2 ворожих танки. Також вогнем була розсіяна піхота противника. Того ж дня Микола Нескороденко брав участь у операції із захоплення полоненого.