Батьки усиновлених дітей можуть піти в 56-денну оплачувану відпустку

15 січня депутати ВР прийняли законопроект № 6350 щодо надання відпустки при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Повідомляє Голос Громади з посиланням сайт HR ліга.

Так, відповідно до Закону «Про відпустки» усиновлювачам новонародженої дитини безпосередньо з пологового будинку, надається 56 або 70 днів відпустки.

Законопроектом пропонується усунути суперечливість законодавства, встановивши, що особам, які усиновили дитину будь-якого віку з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів при усиновленні двох і більше дітей).

Безоплатна відпустка від держави надається без урахування святкових і неробочих днів та, у разі усиновлення дитини подружжям – одному з них свій на розсуд.

До того ж, даним проектом пропонується вилучити зі статті 182 Кодексу законів про працю України та статті 17 Закону України «Про відпустки» норму, відповідно до якої такі відпустки надаються жінкам, які усиновили новонароджених дітей у пологовому будинку.