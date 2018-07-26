Безробітні Олександрійщини можуть долучитися до розвитку промисловості України

25 липня 2018 року для журналістів місцевих мас-медіа відбувся прес-тур до ТОВ «ЗПТУ «Віра – сервіс Інтермаш», організатором якого є Олександрійський міськрайонний центр зайнятості.

Захід проводився з метою ознайомлення ЗМІ з діяльністю ТОВ «ЗПТУ «Віра – сервіс Інтермаш», що є одним з вітчизняних виробників підйомно-транспортного обладнання.

«Вже шість років наше підприємство позиціонує себе, як виробник якісної та надійної продукції, що підтверджується наявним попитом на неї та позитивними відгуками наших користувачів», – розповів присутнім директор підприємства Михайло Сулятицький.

За словами працівників, на підприємстві дбають про колектив: забезпечується гідна заробітна плата, належні умови праці, соціальний пакет тощо.

У ході заходу також йшлося про основні напрямки взаємодії Олександрійського міськрайонного центру зайнятості з підприємством.

«Для служби зайнятості співробітництво з ТОВ «ЗПТУ «Віра – сервіс Інтермаш» є дуже важливим. За роки взаємодії на даному підприємстві отримали роботу біля 300 осіб з числа безробітних громадян. Лише упродовж 2017 року і першого півріччя 2018 року працевлаштовано 64 особи за такими професіями, як: токар, електрогазозварник, слюсар із складання металевих конструкцій, слюсар — електромонтажник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, менеджер, інженер — конструктор, слюсар — ремонтник, інженер-технолог та ін.», – повідомила Ірина Мукієнко, директор Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Під час прес-туру організовано виробничу екскурсію. Журналісти мали можливість ознайомитися зі структурою підприємства, умовами та специфікою роботи, дізнатися про сучасну техніку та технології виробництва, а також поспілкуватися з людьми, які за сприяння міськрайонного центру зайнятості отримали роботу на даному підприємстві.

Також М. Сулятицький зазначив, що сьогодні ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш» запрошує на роботу регіональних представників для виконання послуг з обслуговування, ремонту та модернізації мостових та козлових кранів в обласних центрах та великих промислових містах України. Зокрема, необхідні спеціалісти з досвідом роботи по ремонту, монтажу та обслуговуванню вантажопідйомних механізмів – слюсар-монтажник, електромонтажник, наладчик приладів безпеки.

Також роботодавець запевнив, що він забезпечить навчання та сертифікацію співробітників, як регіональних представників, матеріально-технічну підтримку та заробітну плату від 10 000 грн.