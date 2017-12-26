Цими вихідними депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” Андрій Коломійцев та Віталій Заріцький на своїх округах для дітей влаштували новорічні ранки. Зранку Діда Мороза та Снігуроньку біля новорічної ялинки зустрічали діти з будинків ОСББ “Арка” та поруч розташованих багатоповерхівок, депутатом на окрузі де є Віталій Заріцький, а вже після обіду – малеча з округу Андрія Коломійцева.

Повідомляє міська організація “БПП “Солідарність” на своїй сторінці у фейсбук.

“Веселі конкурси, вікторини, танцювальні флешмоби, казкова карусель, мультяшні персонажі зібрали на свято майже двісті діток різного віку. А допомагали створювати святкову атмосферу студенти Олександрійського коледжу культури і мистецтв та аніматори студії «Праздник» Ірини Федоренко. Після півторагодинного свята усі дітки від Діда Мороза отримали подарунки”, – йдеться у повідомленні організації.

Днем раніше, для діток учасників АТО також був проведений новорічний ранок. Святковий захід відбувся в кафе “Спорт-тайм”. Хореографічний номер для дітей учасників АТО представили багаторазові переможці різних конкурсів хореографічний дует Азарова Нікіти та Пірховської Єви. Казкові персонажі – Хмаринка, Сніговик, пес Гонщик із мультсеріалу “Щенячий патруль” розважали малечу. Водили хороводи, танцювали, грали в рухливі ігри, а на завершення Дід Мороз зі Снігуронькою вручили солодкі подарунки діточкам. Захід відбувся за ініціативи та підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.