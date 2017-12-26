В Новій Празі горів будинок, а біля с. Запоріжжя буксирували легкове авто

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Фото УДСНС в Кіровоградській області

В Олександрійському районі в смт. Нова Прага по вулиці Толстого горів будинок. На місце події було встановлено, що горить 7 м2 покрівлі в житловому будинку. Повідомлення про пожежу надійшло до “Служби порятунку 101” 22 грудня о 12:33, а вже о 13:02 пожежу було повністю ліквідовано.

Про це повідомила у суботу, 23 грудня, прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

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Загиблих та травмованих немає.

Того ж дня рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія виїхали на виклик до с. Запоріжжя Олександрійського району, де на Кременчуцькому шосе надали водієві легкової автівки допомогу по буксируванню його автотранспорту.

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