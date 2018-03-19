Данило Чесницький та Олександр Овечко з Олександрії представлятимуть Україну на Міжнародному конкурсі у США

З перемогою та головним призом у розмірі 1000 $ повернулися олександрійські старшокласники Данило Чесницький та Олександр Овечко (науковий керівник Світлана Піскова) з Міжнародного наукового конкурсу, котрий проходив у 16-17 березня у м.Києві.

За повідомленням прес-служби Олександрійської міської ради, вихованці гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» БДЮТ, члени КМАНУМ Данило Чесницький та Олександр Овечко взяли участь у конкурсі та представили науковий проект «Новий спосіб отримання доступної електроенергії».

Після перемоги олександрійці отримали можливість представляти Україну на Всесвітньому фіналі, який відбудеться 12 квітня в Штаті Делавер (США), а також візьмуть участь у Молодіжному Підприємницькому Саміті, присвяченому інноваціям та підприємництву, що відбудеться 13 квітня.