На Олександрійщині сільські мешканці знайомились з послугами служби зайнятості

Нещодавно фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості провели, під загальною назвою «День соціального партнерства», виїзний день центру зайнятості у Звенигородській сільській раді та виїзну акцію з професійної орієнтації шкільної молоді у Навчально-виховному комплексі «Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Олександрійської міської ради.

У рамках заходу в Звенигородській сільській раді, фахівці центру зайнятості ознайомили присутніх із спектром послуг, які надає служба зайнятості як зайнятому так і незайнятому населенню. Зокрема, увагу присутніх було акцентовано на тому, що офіційне працевлаштування є гарантією соціального захисту держави від нещасних випадків, тимчасової непрацездатності і врешті решт – це гідна пенсія у поважному віці. Також незайняті трудовою діяльністю мешканці сільської територіальної громади дізнались про ситуацію на регіональному ринку праці та актуальні вакансії.

Старшокласники Звенигородського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів відвідали профорієнтаційний урок «Професії майбутнього», на якому ознайомились з профорієнтаційними послугами, які надає служба зайнятості учням навчальних закладів. Крім того, школярі дізналися про психологічні особливості вибору професії й отримали поради стосовно майбутніх професійних уподобань. Загалом у заходах узяли участь два представники Звенигородської сільської ради, 4 педагогічних працівники, 40 школярів та 16 безробітних сільських жителів.

Таким чином, презентація послуг служби зайнятості та проведення різноманітних семінарів, є вагомим стимулом до ефективного пошуку роботи безробітними, а також плідної співпраці з роботодавцями.