Олександрійцям пропонують долучитися до Всесвітньої кампанії Година Землі

Олександійців закликають приєднатися до Години Землі. Так 24 березня 2018 року о 20:30 українці вже 10-й рік поспіль символічно вимикають світло, таким чином привертаючи увагу людства до “здоров’я” нашої планети.

“Connect2Earth (“Злови зв’язок з Землею”) — це головне повідомлення кампанії, яке говорить про те, що час налаштуватися на частоти планети, й цього року WWF в Україні пропонує почати зі звуку. Цьогоріч для України креативним агентством TABASCO була розроблена ініціатива “Почуй природу”. Рись євразійська, ведмідь бурий, пелікан рожевий та видра річкова звернуться до українців в DJ треках Yuriy Dvblex, соціальних мережах та медіа. “Ці тварини символізують основні природні системи України. Повноводні та вільнотекучі ріки, здорові степи та багаті життям ліси — це те, до чого прагне і над чим працює WWF в Україні та в світі. Та їх голос може зникнути… — говорить координаторка напрямку “Прісноводні ресурси” WWF в Україні Ольга Денищик”, – йдеться у повідомленні організатора Всесвітнього фонду природи WWF.