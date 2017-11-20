Депутатка від “Батьківщини” забула про присягу та жодного разу за два роки не з’явилася на окрузі, аби виконати свій безпосередній депутатський обов’язок

Про невирішену за півтора роки проблему несправного ліфту, руйнування ліфтової надбудови на даху будинку, руйнування фасаду будинку, заміни водозливових труб та інші проблеми кореспондентам Голосу Громади розповіли мешканці двох багатоповерхівок по вулиці Козацькій.

Ще 20 липня 2016 року в кабіні ліфта у багатоповерхівці по вулиці Козацькій, 41 виникла пожежа. Ліфтова кабіна внаслідок пожежі вигоріла вщент, та зірвавшись з кріплення, впала з шостого поверху у шахту ліфту.

Питання відновлення роботи ліфту в цій багатоповерхівці, попри обіцянки міської влади, до цього часу так і залишається невирішеним. Хоча у серпні 2016 року прес-служба міської ради повідомляла, що до кінця поточного 2016 року, ліфт планується відремонтувати і ввести в експлуатацію.

Оглянути на власні очі, в якому стані наразі перебуває ліфтова кабіна та дізнатися скільки сходинок долають мешканці до дев’ятого поверху в багатоквартирному будинку вирішили кореспонденти Голосу Громади.

“В під’їзді проживають люди похилого віку, котрі наразі не мають змоги взагалі виходити на вулицю через невідремонтований ліфт, адже стареньким важко підніматися сходами на верхні поверхи. Навіть елементарно – вийти до магазину чи в аптеку за ліками, є нездоланною перешкодою для таких, як я. Звичайно для молоді це не є проблемою, так для прикладу молоде подружжя, що проживає на другому поверсі з двома хлопчиками. Але ж вони молоді, та й дітям з другого поверху зійти до низу не проблема. А подивіться на дах будинку. Ліфтова надбудова, взагалі, скоро впаде. Проте нікому до цього немає діла”, – жаліється мешканка третього під’їзду.

Зазначимо, що лише 1 листопада, в Олександрійській міській раді відбулося засідання круглого столу з питання технічного стану та безпечної експлуатації ліфтів в Олександрії за участю першого заступника міського голови Л.Давиденко, профільного заступника міського голови А.Некрасова, начальника управління Держпраці у Кіровоградській області С.Подорожнього; головного державного інспектора управління Держпраці А.Шумейка, начальника управління ЖКГ Г.Лоцмана та директора ПП «Олександріяліфт» А.Тримбача. Останній візвітував, “…що наразі підйомників-довгостоїв у місті немає, у робочому порядку усуваються поточні несправності, пов’язані з пограбуванням ліфтових приміщень. Він зазначив, що працівники систематично оглядають підйомники, проводять необхідні роботи, слідкують за їх безпечністю, – йдеться у повідомленні прес-служби міської ради, – Доповідач наголосив, що 80% ліфтів функціонують більше 30 років, а тому є потреба у проведенні експертного обстеження та здійснення ремонтних робіт відповідно до висновків і дефектних актів. Але дані заходи потребують чималих коштів: обстеження одного ліфта спеціалізованим підприємством коштуватиме близько 3 тис.грн.“. Проте жодного слова щодо стану ліфту в будинку по вулиці Козацькій,41 у ході засідання озвучено вголос не було. Ймовірно, посадовці просто забули про проблемну багатоповерхівку, а півтора року – це ще не період, аби називати непрацюючий ліфт підйомником-довгостоєм.

Ось такий наразі вигляд має ліфт у 41-му домі. На одному з поверхів обгорілі двері ліфтової кабіни взагалі “зашили” деревоволокнистим матеріалом. Та не дивлячись на це, мешканці, все ж таки, ще мають надію, що його колись відремонтують та введуть в експлуатацію і більше не доведеться рахувати сходинки, піднімаючись на верхні поверхи.

Окрім проблеми з відновлення роботи ліфту та ліфтової надбудови, мешканці дев’ятиповерхівки поскаржилися на свого депутата, котра за два роки жодного разу не з’явилася на окрузі. Далі пряма мова: “Проте найприкрішим є те, що як тільки починається передвиборчий період, майже кожного дня до дверей твоєї квартири бігають кандидати в депутати та обіцяють все відремонтувати, полагодити в будинку та на прибудинковій території, а от як вже обрали – вдень з вогнем не відшукаєш свого депутата. За усі ці два роки після обрання, наша депутатка жодного разу не з’явилася на окрузі та не поцікавилася проблемами своїх виборців. В міській раді мені повідомили, що нашим будинком опікується Наталя Олійник від “Батьківщини”, проте ми, її виборці, навіть в обличчя не бачили. Вона взагалі пам’ятає про присягу, що давала, вступаючи в права депутата?”, – скаржиться пані Олена.

Про проблему відсутності зв’язку з обраним по округу депутатом підтвердили також і мешканці поруч розташованої п’ятиповерхівки, зазначивши, що депутатка дійсно жодного разу не з’являлася протягом двох років, з моменту обрання: –“Толку з неї, вона хоч знає, що є депутатом від 39-го по 47-й будинок по вулиці? Зрозуміло одне, така її робота як депутата – це звичайна формальність, ба більше – наша прикра помилка, бо ми ж самі голосували, а тепер жаліємося”, – бідкаються люди.

У ході розмови, мешканці повідомили, що вже не один рік намагаються вирішити проблеми у їх будинку. Проте марно. Люди зазначають, що попри неодноразові звернення до “Житлогоспу” з проханням провести ремонт фасаду та під’їздів, а також відремонтувати водозливові труби, прохання мешканців у більшості залишаються відписками у відповідях посадовців. “Вже третій рік поспіль пошкоджену водозливову трубу, вода з якої ллється у вікно на другому поверсі та на стіну будинку, при цьому руйнуючи її, чомусь ніяк не можуть полагодити. Тут навіть грошей не потрібно, а просто закріпити одну частину труби з іншою, аби вода не лилася на будинок та у вікна жителям”, – розповідає мешканка п’ятиповерхівки, пані Світлана.

Люди розповіли, що деякі “косметчні” роботи з ремонтування ганків, все ж таки, були виконані – пофарбовані вхідні двері та частково замінені водозливові жолоби…. “Але скажіть будь-ласка, навіщо нам пофарбовані вхідні двері, коли в самому під’їзді страшно вдень пройти, коли покрівлю на протікаючому козирку ми самі майже рік тому перекрили, коли півроку було вибите віконне скло на другому поверсі в останньому під’їзді, а на папері вказано, що “…здійснена заміна скла”. Навіщо наполовину відремонтовані ганки, коли поруч руйнується фасад будинку та в багатьох місцях вже зруйновані стіни через постійне заливання їх водою з дірявих труб?”, – обурюються мешканці. Жителі повідомили, що на їх звернення найчастіше приходить одна відповідь, що у будинку є боржники. “То що ж тоді робити нам, тим, хто справно сплачує комунальні платежі. Чомусь обслуговуюча компанія не поспішає звертатися до суду щодо стягнення заборгованості з боржників. Мабуть вигідніше, аби ці боржники були”, – роблять висновок мешканці будинку по вулиці Козацькій.

То що ж у підсумку: – депутат, котра уникає зустрічі зі своїми виброцями, порушуючи дану нею присягу щодо того, аби “усіма своїми діями дбати про благо міста Олександрії та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи”, байдужість влади до проблем олександрійців та неприхована вибірковість комунальників у проведенні ремонтних робіт по відношенню до мешканців одних будинків та небажання “бачити” явні проблеми інших.

Та попри всі негаразди, мешканці цих двох багатоповерхівок сподіваються, що до їх проблем, і влада, і комунальники дослухаються та, все ж таки, допоможуть вирішити проблеми, хоча б частково.