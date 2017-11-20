На Кіровоградщині чоловік впустив 3-річну дівчинку на підлогу, після чого дитина знепритомніла

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Скрін-фото з відео Патрульна поліція Кропивницького

Шокуючі кадри падіння маленької дівчинки зафіксували камери спостереження в одному із торгівельних центрів Кропивницького, вчора, 19 листопада, близько 19-ї години вечора. Відео про те, як невідомий громадянин впустив дитину на підлогу в одному з торговельних центрів, а потім виніс непритомну 3-річну дівчинку із супермаркету, навіть не надавши їй фахової медичної допомоги, опублікували на сторінці у фейсбук Патрульна поліція Кропивницького сьогодні, 20 листопада.

Як зазначається в повідомленні: “Випадкові перехожі зателефонували на спеціальну лінію 102 та розповіли, що стали свідками того, як невідомий громадянин впустив дитину на підлогу в одному з торговельних центрів, а потім виніс непритомну 3-річну дівчинку із супермаркету, навіть не надавши їй фахової медичної допомоги. Патрульні миттю приїхали за вказаною адресою, на вулицю Пацаєва. Втім, ані невідомого громадянина, ані потерпілої дівчинки біля торговельного центру не було, натомість охоронців порядку зустрічали обурені ситуацією громадяни та охоронець закладу, який і надав інспекторам відеодоказ події”.

Після спілкування з місцевими мешканцями, інспектори поліції з’ясували ймовірну адресу проживання даного громадянина та одразу попрямували за вказаною адресою. В одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Пацаєва поліцейські почули дитячий крик та з дозволу господаря помешкання зайшли до квартири, де і побачили двох його маленьких діточок, однією з яких була 3-річна дівчинка, яка лежала на дивані у непритомному стані.

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“За диваном ховався 33-річний чоловік, товариш родини, який зізнався, що саме він впустив дитину на підлогу в супермаркеті, намагаючись відтягнути маленьку дівчинку від відділу з молочною продукцією. Батько потерпілої дівчинки про подію також знав, але не надав цій ситуації великого значення, мовляв, його товариш впустив дівчинку випадково і скоро все минеться”.

Дитину доправили до дитячої лікарні, а чоловіка, який ймовірно вчинив насилля над 3-річною дівчинкою, затримали та доправили до міського відділу поліції.

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Обережно! Відео містить шокуючі кадри і не рекомендується для людей із слабкими нервами і особам, що не досягли 18 років. 

 

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