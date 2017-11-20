На Кіровоградщині чоловік впустив 3-річну дівчинку на підлогу, після чого дитина знепритомніла

Шокуючі кадри падіння маленької дівчинки зафіксували камери спостереження в одному із торгівельних центрів Кропивницького, вчора, 19 листопада, близько 19-ї години вечора. Відео про те, як невідомий громадянин впустив дитину на підлогу в одному з торговельних центрів, а потім виніс непритомну 3-річну дівчинку із супермаркету, навіть не надавши їй фахової медичної допомоги, опублікували на сторінці у фейсбук Патрульна поліція Кропивницького сьогодні, 20 листопада.

Як зазначається в повідомленні: “Випадкові перехожі зателефонували на спеціальну лінію 102 та розповіли, що стали свідками того, як невідомий громадянин впустив дитину на підлогу в одному з торговел ьних центрів, а потім виніс непритомну 3-річну дівчинку із супермаркету, навіть не надавши їй фахової медичної допомоги. Патрульні миттю приїхали за вказаною адресою, на вулицю Пацаєва. Втім, ані невідомого громадянина, ані потерпілої дівчинки біля торговельного центру не було, натомість охоронців порядку зустрічали обурені ситуацією громадяни та охоронець закладу, який і надав інспекторам відеодоказ події”.