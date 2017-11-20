На Кіровоградщині чоловік впустив 3-річну дівчинку на підлогу, після чого дитина знепритомніла

Шокуючі кадри падіння маленької дівчинки зафіксували камери спостереження в одному із торгівельних центрів Кропивницького, вчора, 19 листопада, близько 19-ї години вечора. Відео про те, як невідомий громадянин впустив дитину на підлогу в одному з торговельних центрів, а потім виніс непритомну 3-річну дівчинку із супермаркету, навіть не надавши їй фахової медичної допомоги, опублікували на сторінці у фейсбук Патрульна поліція Кропивницького сьогодні, 20 листопада.
Після спілкування з місцевими мешканцями, інспектори поліції з’ясували ймовірну адресу проживання даного громадянина та одразу попрямували за вказаною адресою. В одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Пацаєва поліцейські почули дитячий крик та з дозволу господаря помешкання зайшли до квартири, де і побачили двох його маленьких діточок, однією з яких була 3-річна дівчинка, яка лежала на дивані у непритомному стані.
“За диваном ховався 33-річний чоловік, товариш родини, який зізнався, що саме він впустив дитину на підлогу в супермаркеті, намагаючись відтягнути маленьку дівчинку від відділу з молочною продукцією. Батько потерпілої дівчинки про подію також знав, але не надав цій ситуації великого значення, мовляв, його товариш впустив дівчинку випадково і скоро все минеться”.
Дитину доправили до дитячої лікарні, а чоловіка, який ймовірно вчинив насилля над 3-річною дівчинкою, затримали та доправили до міського відділу поліції.
Обережно! Відео містить шокуючі кадри і не рекомендується для людей із слабкими нервами і особам, що не досягли 18 років.