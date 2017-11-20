В Новопразькому НВК відкрили нову котельню

Минулої п’ятниці, 17 листопада, в Новопразькому НВК відбулося відкриття нової котельні. На майданчику перед школою зібралися учні та вчителі.

До присутніх звернулися директор навчального закладу Л. Мітленко та заступник директора з виховної роботи І.Півняк, привітавши із введенням в експлуатацію нового приміщення, та зазначивши, що реалізація проекту з будівництва нової котельні школи стала можливою завдяки зусиллям народного депутата Верховної Ради України Анатолія Кузьменка та співпраці з обласною, районною та селищною владою. Про подію на сторінці у фейсбук повідомив заступник селищного голови М. Бугайов.

Зазначимо, що проект реалізований за підтримки ЄС/ПРООН в рамках програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ». Вартість проекту становить 3 млн. 700 тис. грн., з яких селищний бюджет профінансував 10% від загальної суми проекту – 370000 грн.