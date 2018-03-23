Для дитячого будинку “Перлинка” проведуть благодійний турнір з міні-футболу

Завтра, 24 березня, о 10.00 розпочнеться благодійний турнір з міні-футболу «Друзі дитячого будинку «Перлинка»», який проходитиме на манежі стадіону «Олімп», що у мікрорайоні Перемога, протягом двох суботніх днів – 24 і 31 березня.

Про це повідомила прес-служба ФК “Олександрія” сьогодні, 23 березня.

Це вже втретє проходить благодійний турнір. Цьогоріч учасниками турніру виступають футбольні клуби: «Кристал», «Ковчег», «Олександрія», «УкрАгроКом», «Головківка», «Єлисаветградські орли», «Шляховик», «Альянс».

Грошові внески учасників будуть передані дитячому будинку «Перлинка». Вхід вільний – запрошуються усі бажаючі.