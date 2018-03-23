До Олександрійського коледжу культури і мистецтв на День відкритих дверей завітало більше сотні відвідувачів з різних міст

Нещодавно в Олександрійському коледжі культури і мистецтв пройшов День відкритих дверей.

Познайомитися із навчальним закладом та поспілкуватися з керівництвом закладу, викладачами та студентами завітало більше сотні відвідувачів з різних населених пунктів: з Олександрії, Світловодська, Знам`янки, Кропивницького, Олександрійського, Знам`янського, Світловодського, Бобринецького, Новомиргородського та Новоукраїнського районів.

Для гостей навчального закладу провели цікаву екскурсію по коледжу, показали майстер-клас з образотворчого мистецтва. Проте найцікавішим для гостей виявився концерт, підготований студентами коледжку культури, на початку якого усіх присутніх гостей привітав директор навчального закладу Іван Баранов, побажавши їм здіснення мрій та вірного життєвого вибору.