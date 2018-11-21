В медичному училищі Олександрії  відбувся День відкритих дверей

З метою вибору професії та професійного самовизначення в рамках Місячника профорієнтації молоді «Твоя кар’єра починається сьогодні» для школярів Новопразького НВО та Користівської ЗОШ І-ІІІ ступенів було організовано проведення Дня відкритих дверей Олександрійського медичного училища.

Під час заходу майбутні випускники зустрілися з заступником директора з виховної роботи медичного училища Наталією Щербиною, яка ознайомила дітей зі спеціальностями, умовами та правилами вступу до медичного училища.

Відвідавши оглядову екскурсію кабінетами та лабораторіями училища та поспілкувавшись з викладачами й студентами навчального закладу, учні отримали чудову нагоду поринути у справжнє студентське життя. «Гармонійне поєднання багатьох складових частин підготовки молодшого спеціаліста в училищі – це не тільки опанування фундаментальними медичними та клінічними дисциплінами, але і виховання молодої людини з високим загальноосвітнім рівнем», – зазначає директор Олександрійського медичного училища М. Бойко.

Наприкінці зустрічі майбутні абітурієнти змогли визначити переваги навчання та оцінили свої перспективи щодо працевлаштування по закінченню медучилища.

Проведення презентації навчального закладу в такій формі сприяє безпосередньому знайомству з професією та свідомому вибору молодими людьми майбутнього професійного шляху. Тож бажаємо усім випускникам і абітурієнтам визначитися з омріяною професією та обов’язково бути успішними у своїй галузі.

Сьогодні Олександрійське медичне училище здійснює підготовку за спеціальностями:

Сестринська справа

Акушерська справа

Лікувальна справа

Стоматологія ортопедична.