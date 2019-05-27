До Дня сім`ї для прийомних дітей Олександрійщини та їх сімей провели святковий захід

25 травня Олександрійський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з Кіровоградським обласним благодійним фондом захисту дітей “Логос” на стадіоні Протопопівської ЗОШ провели благодійну акцію “Кожній дитині – щаслива родина”. Святковий захід присвячений до Дня сім’ї, повідомляє Голос Громади.

У святі брали участь прийомні діти, їх сім’ї та дитячі будинки сімейного типу Олександрійського району. Для сімей були організовані майстер-класи, а саме: різьб’ярство, гратографія та фуд-арт, під керівництвом художниці галереї “VashART” Ірини Кваші та Наталії Гавриленко – методиста декоративно ужиткового мистецтва центру БДЮТ.

Крім цього на дітлахів чекали цікаві естафети, конкурси та солодощі з чаєм, кавою.

Сім’ї презентували улюблені страви та сімейну газету.

По закінченню заходу відбулося нагородження прийомних дітей та дітей-вихованців у різних номінаціях та нагородження подарунками від Обласного благодійного фонду захисту дітей “Логос”.