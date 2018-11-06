ДТП з трагічним наслідком сталася в Олександрії

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася в одному з мікрорайонів міста. Про це «Голосу Громади» розповів начальник сектору моніторингу Олександрійського відділу поліції Сергій Козловський.

31 жовтня о 18 год. 16 хв. до відділу поліції зателефонував чоловік і повідомив, що на вулиці ім. Скічка він щойно виявив закривавлене тіло жінки. Заявник пояснив, що він рухався на своєму автомобілі цією вулицею, як раптом його на великій швидкості обігнав автомобіль ВАЗ 2108 сірого кольору. Відразу після цього, у напрямку свого руху громадянин побачив невідому йому жінку, яка непритомною лежала посеред дороги. Чоловік викликав швидку допомогу, але потерпілій вона, на жаль, вже не знадобилась: жінка померла…

Поліція встановила особу загиблої: це була 80-річна жителька міста. Також у ході проведення слідчо-розшукових заходів у скоєнні даного кримінального правопорушення викрито 33-річного мешканця міста, який керуючи автомобілем ВАЗ 2108, скоїв наїзд на людину. Злочинця затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Проти нього порушено провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України.