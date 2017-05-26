Перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Коваленко взяв участь у засіданні комісії з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства при Мінрегіоні, за участі Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, членів Комітету з питань бюджету Верховної Ради України (народних депутатів України). Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

На засіданні розглянули інвестиційні проекти Кіровоградської області, які були відібрані обласною комісією з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Серед семи розглянутих на 2017 рік проектів Кіровоградщини з обсягом фінансування за рахунок коштів ДФРР у сумі 57239,014 тис. грн є також два олександрійських об`єкти:

Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го Грудня, 2 в м. Олександрії Кіровоградської області (коригування); Реконструкція Новопразької ЗШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Леніна, 101 сел. Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області;

Співфінансування по зазначених проектах буде здійснено за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.