Шість нових інформаційно-охоронних дошок встановлено в Олександрії на будівлях, які раніше були включені до переліку пам`яток містобудування та архітектури місцевого значення, повідомляє прес-служба Олександрійської міської ради:

на Палаці спорту, вул. Ю. Осмоловського, 3 (нині дитячо-юнацька спортивна школа);

на колишньому житловому будинку, вул. Бульварна, 28 (зараз управління відділу освіти, молоді та спорту міської ради);

на приміщенні медичного училища, пр-т Соборний, 65 (архівний відділ та бухгалтерія управління освіти, молоді та спорту);

на колишній земській управі, вул. Шевченка, 71 (нині Центр дитячої та юнацької творчості);

на початковому училищі, вул. Першотравнева, 16 (тепер олександрійська дільниця ОКВ «Дніпро-Кіровоград»);

на початковому училищі, вул. Першотравнева, 18 (зараз Центр безкоштовної юридичної допомоги).

Охоронні дошки встановлено відповідно до закону України «Про охорону культурної спадщини» за кошти міського бюджету. Минулого року такі ж дошки були встановлені на будівлях Міського палацу культури, художній школі та Будинку Піщевича.