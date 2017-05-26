Шість нових інформаційно-охоронних дошок встановлено в Олександрії на будівлях, які раніше були включені до переліку пам`яток містобудування та архітектури місцевого значення, повідомляє прес-служба Олександрійської міської ради:
- на Палаці спорту, вул. Ю. Осмоловського, 3 (нині дитячо-юнацька спортивна школа);
- на колишньому житловому будинку, вул. Бульварна, 28 (зараз управління відділу освіти, молоді та спорту міської ради);
- на приміщенні медичного училища, пр-т Соборний, 65 (архівний відділ та бухгалтерія управління освіти, молоді та спорту);
- на колишній земській управі, вул. Шевченка, 71 (нині Центр дитячої та юнацької творчості);
- на початковому училищі, вул. Першотравнева, 16 (тепер олександрійська дільниця ОКВ «Дніпро-Кіровоград»);
- на початковому училищі, вул. Першотравнева, 18 (зараз Центр безкоштовної юридичної допомоги).
Охоронні дошки встановлено відповідно до закону України «Про охорону культурної спадщини» за кошти міського бюджету. Минулого року такі ж дошки були встановлені на будівлях Міського палацу культури, художній школі та Будинку Піщевича.