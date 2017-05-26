На засіданні у Кіровоградській облдержадміністрації, яке пройшло під керівництвом першого заступника голови ОДА Сергія Коваленка, розглядалися питання щодо фінансових заборгованостей п`яти обласних підприємств, які надають послуги у сфері водопостачання та опалення, серед них – олександрійське КП ”Теплокомуненерго”, повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

У ході засідання С.Коваленко також наголосив, що виконком Олександрійської міської ради допустив порушення під час формування тарифу на теплову енергію, яку постачало приватне підприємство ТОВ «Захід-Схід-Енерго» за допомогою твердопаливних котелень два попередні опалювальні сезони навчальним та медичним закладам міста.

“Рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 23 січня 2017 року №43 встановлені тарифи на теплову енергію для ТОВ ”Захід-Схід-Енерго”. При цьому порядок формування тарифу було порушено. Крім того, при затвердженні вказаного тарифу допущено його необґрунтоване завищення на суму майже 160 грн. за Гкал”, – йдеться у повідомленні.

У зв`язку з цим було направлено звернення до Служби безпеки України та Управління захисту економіки у Кіровоградській області з метою приведення тарифів у відповідність до чинного законодавства, повернення до державного та місцевого бюджетів коштів, сплачених незаконно та притягнення до відповідальності осіб, які завдали збитків.