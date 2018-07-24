Дві постійні комісії обласної ради розглянули питання стосовно тарифів на воду та водовідведення

На черговому засіданні постійних комісій з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій обласної ради, яку очолює Павло Фесюк та постійної комісії обласної ради з питань власності, яку провів її голова Олександр Чудний, було розглянуто питання стосовно встановлення та недопущення підвищення тарифів обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» на послуги з централізованого постачання та водовідведення на 2019 рік.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Комісія з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій обласної ради рекомендувала звернутися до Управління Східного офісу Держаудитслужби області стосовно проведення позачергової перевірки розрахунку нових тарифів на дані послуги і потім повернутися до розгляду порушеного питання, постійна комісія з питань власності також підтримала пропозицію звернення.